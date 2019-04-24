Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин побывал в Навлинской гимназии №1

СЕГОДНЯ 18:37 2019-04-24T18:37:31+03:00

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Ее учащиеся активно занимаются спортом и военной подготовкой, здесь большое внимание уделяют патриотическому воспитанию.

Даже гимназистки тут настолько быстро собирают и разбирают автомат Калашникова, что бывалые военные удивляются сноровке и выучке девушек. Гимназисты продемонстрировали свое мастерство Борису Пайкину и лидеру фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергею Антошину.

Гости прошлись по тихим школьным этажам, заглянули в кабинеты ОБЖ и информатики. Гимназисты, по словам директора учебного заведения Светланы Изотовой, активно занимаются робототехникой. Начинающие конструкторы показали Борису Пайкину свои роботизированные прототипы, рассказали о принципах моделирования и возможных сферах применения своих изделий.

Здесь же состоялась приятная процедура вручения подарка учащимся гимназии. Ее руководство обратилось к депутату Госдумы с просьбой приобрести звукоусиливающую колонку, которая очень нужна для проведения различных мероприятий, тем более что приближается праздник последнего звонка. Руководители Брянского отделения ЛДПР выполнили эту просьбу и передали современную мощную колонку ребятам. А на встрече со старшеклассниками в актовом зале как раз зашел разговор о предстоящих экзаменах и непростом жизненном выборе, куда пойти учиться и какую выбрать профессию, чтобы самореализоваться.

Гимназия в Навле отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к подобным учреждениям образования. Здесь прекрасный светлый и просторный спортивный зал, он оборудован по высшему разряду. Однако, как выяснилось, не хватает хорошего стола для игры в настольный теннис и гимнастических матов. Те, что есть, пришли в негодность и даже травмоопасны. Руководство брянского отделения ЛДПР во главе с Борисом Пайкиным взялось помочь гимназии с приобретением необходимого количества матов для занятий гимнастикой.

Кстати, по словам первого заместителя координатора Брянского регионального отделения ЛДПР Сергея Антошина, вопреки его предположениям, купить настоящие гимнастические маты в брянских магазинах – большая проблема. «Вы уже не первая школа, которая просит маты. Мы перестали искать их на территории Брянской области – их попросту нет. Только под заказ. Поэтому мы сделаем заказ», - отметил депутат областной Думы. В ближайшее время в школу будет поставлен и современный теннисный стол.

ИСТОЧНИК KP.RU