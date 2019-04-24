2019-04-24T16:38:28+03:00
Общество

Фотохудожник Николай Романов получил знак отличия «За заслуги перед городом Брянском»

Решение о награждении приняли на заседании горсовета
Мария Дедкова
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Николай Романов – заслуженный работник культуры. Фото: Брянская областная библиотека имени Федора ТютчеваНиколай Романов – заслуженный работник культуры. Фото: Брянская областная библиотека имени Федора Тютчева
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Почетный знак «За заслуги перед городом Брянском» I степени получил фотохудожник Николай Романов. Решение о его награждении приняли на заседании горсовета, которое прошло 24 апреля.

Николай Романов работал фотокорреспондентом. В региональных, столичных и международных изданиях вышло в свет больше 100 работ с его иллюстрациями. Все посвящено Брянску и Брянской области.

Николай Романов – заслуженный работник культуры. В 2002 году он получил премию имени Алексея Толстого «Серебряная лира».

Также на заседании вручили регалии Почетному гражданину Брянска Анатолию Задорожному, сообщает пресс-служба Брянского горсовета. Высокое звание было присвоено еще в марте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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