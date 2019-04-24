2019-04-24T16:12:18+03:00
Общество

«Тотальный диктант-2019» на «отлично» написали 32 брянца

Организаторы подвели итоги образовательной акции
Мария Дедкова
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Награждение лучших пройдет 30 апреля на территории бывшего автогородка.Награждение лучших пройдет 30 апреля на территории бывшего автогородка.Фото: Марина АНТОНОВА
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В этом году «Тотальный диктант-2019» без ошибок написали 32 брянца. Все они получили оценку «отлично». Это, по словам организаторов, рекорд для нашего региона.

Награждение лучших пройдет 30 апреля на территории бывшего автогородка.

Напомним, всего в образовательной акции поучаствовали 281 жителей Брянской области.

В этом году жители нашей области писали текст Павла Басинского. Автор специально для диктанта подготовил четыре «детективных» расследования самых знаменитых сюжетов русской литературы. Брянску достался текст по пьесе Максима Горького «На дне».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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