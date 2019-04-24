«Тотальный диктант-2019» на «отлично» написали 32 брянца

СЕГОДНЯ 16:12 2019-04-24T16:12:18+03:00

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В этом году «Тотальный диктант-2019» без ошибок написали 32 брянца. Все они получили оценку «отлично». Это, по словам организаторов, рекорд для нашего региона.

Награждение лучших пройдет 30 апреля на территории бывшего автогородка.

Напомним, всего в образовательной акции поучаствовали 281 жителей Брянской области.

В этом году жители нашей области писали текст Павла Басинского. Автор специально для диктанта подготовил четыре «детективных» расследования самых знаменитых сюжетов русской литературы. Брянску достался текст по пьесе Максима Горького «На дне».

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ИСТОЧНИК KP.RU