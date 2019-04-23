1 мая в Брянске официально откроются парки
1 мая в Брянске официально откроются парки культуры и отдыха. В честь нового весенне-летнего сезона здесь подготовили праздничные программы под общим названием «Весенняя палитра мая». Об этом говорили на совещании в горадминистрации, которое прошло 23 апреля.
Также 1 мая в 11.00 на бульваре Гагарина пройдет праздничный митинг «Мир! Труд! Май!», посвященный Дню труда. А в 12.00 на площади Ленина будет дан старт 74-й традиционной легкоатлетической эстафете «Дорогами памяти». Ее маршрут пройдет от площади Ленина до Кургана Бессмертия.
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ИСТОЧНИК KP.RU