СЕГОДНЯ 18:18 2019-04-23T18:18:31+03:00

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1 мая в Брянске официально откроются парки культуры и отдыха. В честь нового весенне-летнего сезона здесь подготовили праздничные программы под общим названием «Весенняя палитра мая». Об этом говорили на совещании в горадминистрации, которое прошло 23 апреля.

Также 1 мая в 11.00 на бульваре Гагарина пройдет праздничный митинг «Мир! Труд! Май!», посвященный Дню труда. А в 12.00 на площади Ленина будет дан старт 74-й традиционной легкоатлетической эстафете «Дорогами памяти». Ее маршрут пройдет от площади Ленина до Кургана Бессмертия.

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ИСТОЧНИК KP.RU