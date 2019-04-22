2019-04-22T16:58:33+03:00
Общество

Иван Поручиков отмечает День рождения

Почетному гражданину нашего города исполнился 91 год. Его поздравили руководители города Александр Хлиманков и Александр Макаров
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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Иван Поручиков 9 лет (с 1980 по 1989 годы) возглавлял исполком Брянского областного Совета народных депутатов. При его поддержке в Брянске возведены такие значимые объекты, как пединститут, цирк, институт «Брянскгражданпроект», гостиница «Брянск», областной краеведческий музей, киноконцертный зал «Дружба», много жилых домов. Иван Поручиков награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени и четырьмя медалями. Звание Почётного гражданина города Брянска ему было присвоено в сентябре 1998 года. А в октябре 2004 года – звание Почетного гражданина Брянской области.

В историю нашего города он вошел как фактический создатель одного из ведущих в стране завода полупроводниковых приборов «Кремний». Этому предприятию было отдано 18 лет жизни. В Брянске выполнялись сложнейшие заказы для оборонной и космической отрасли, для населения выпускались магнитофоны и музыкальные инструменты. Электронный орган «Электроника» был известен тогда на всю страну.

Иван Поручиков по самоучителю овладел игрой на клавишном инструменте. Круг его интересов всегда был очень широк. Сейчас Иван Яковлевич увлекается рисованием, фотографией, снимает и монтирует любительские фильмы, ходит в походы и благоустраивает дачу.

Глава города отметил, что активное внимание именно таких специалистов, профессионалов очень нужно в современном управлении:

— Ваш опыт и советы очень ценны для нас. Спасибо, что щедро делитесь своими знаниями и талантами, — сказал Александр Хлиманков.

— Мы рады видеть вас на любых встречах, ваше участие в жизни города очень нужно и ценно, — отметил Александр Хлиманков.

Иван Поручиков поблагодарил руководителей города за внимание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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