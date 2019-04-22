В Брянске через суд лишили лицензии перевозчика на маршруте №38
Как заявили в мэрии, на работе общественного транспорта это никак не скажется
Напомним, подобные иски в феврале и марте этого года городская администрация подала на перевозчиков по маршрутам №№38, 28, 29, 36, 76 и 99.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске через суд перевозчика на маршруте № 38 лишили лицензии. Арбитражный суд области вынес вердикт 22 апреля. Иск мэрии к предпринимателю Сергею Максименкову удовлетворили полностью.
- Судебное решение не отразится на движении машин по маршруту №38, - сказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Работу будет осуществлять другой перевозчик.
Напомним, подобные иски в феврале и марте этого года городская администрация подала на перевозчиков по маршрутам №№38, 28, 29, 36, 76 и 99.
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ИСТОЧНИК KP.RU