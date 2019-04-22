Брянца будут судить за кражу мобильника в поезде

СЕГОДНЯ 14:13 2019-04-22T14:13:50+03:00

Подозреваемого в краже быстро нашли. Телефон оказался у него. Фото: Брянский ЛО МВД РФ на транспорте

Изменить размер текста: A A

Житель Брянской области пойдет под суд за кражу мобильного телефона у пассажира поезда.

Все случилось в одном из вагонов поезда Москва – Брянск.

- 42-летний житель Выгоничского района решил скоротать время в вагоне-ресторане, - рассказывают в Брянском ЛО МВД РФ на транспорте. - При подъезде к Брянску мужчина заметил, что один из клиентов забыл на столике мобильник. Брянец положил забытую вещь в свой карман и ушел.

Обнаружив пропажу телефона, владелец обратился за помощью в полицию.

Подозреваемого в краже быстро нашли. Телефон оказался у него.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU