Брянца будут судить за кражу мобильника в поезде
Житель Брянской области пойдет под суд за кражу мобильного телефона у пассажира поезда.
Все случилось в одном из вагонов поезда Москва – Брянск.
- 42-летний житель Выгоничского района решил скоротать время в вагоне-ресторане, - рассказывают в Брянском ЛО МВД РФ на транспорте. - При подъезде к Брянску мужчина заметил, что один из клиентов забыл на столике мобильник. Брянец положил забытую вещь в свой карман и ушел.
Обнаружив пропажу телефона, владелец обратился за помощью в полицию.
Подозреваемого в краже быстро нашли. Телефон оказался у него.
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ИСТОЧНИК KP.RU