В Брянскую область не пустили мясо и творог неизвестного происхождения
За неделю, с 15 по 22 апреля, в Брянскую область не пустили мясо, сало и творог неизвестного происхождения. Продукты изъяли у пассажиров поездов из Украины и Молдавии на железнодорожных станциях "Брянск-Орловский" и "Суземка".
- Мясо, сало и творог везли в ручной пассажирской клади в антисанитарных условиях, с нарушением температурных режимов транспортировки, а также без документов, подтверждающих их безопасность, - рассказывают в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Грузы вернули странам-отправительницам под контролем таможенной службы, а их владельцев привлекли к административной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU