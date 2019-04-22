В Брянскую область не пустили мясо и творог неизвестного происхождения

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-22T13:59:26+03:00

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За неделю, с 15 по 22 апреля, в Брянскую область не пустили мясо, сало и творог неизвестного происхождения. Продукты изъяли у пассажиров поездов из Украины и Молдавии на железнодорожных станциях "Брянск-Орловский" и "Суземка".

- Мясо, сало и творог везли в ручной пассажирской клади в антисанитарных условиях, с нарушением температурных режимов транспортировки, а также без документов, подтверждающих их безопасность, - рассказывают в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Грузы вернули странам-отправительницам под контролем таможенной службы, а их владельцев привлекли к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU