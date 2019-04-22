Умер новый начальник брянских железнодорожников Василий Загородный

СЕГОДНЯ 13:18 2019-04-22T13:18:08+03:00

Василия Загородного назначили начальником железной дороги только в конце марта. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Ему было 50 лет

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Умер начальник брянского отделения МЖД Василий Загородный. Он скончался на 51-м году жизни.

Напомним, Василия Загородного назначили начальником железной дороги в конце марта, сообщает пресс-служба правительства региона. В конце марта и начале апреля он встретился с руководителями города и области.

Василий Загородный - уроженец Злынковского района Брянской области, окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». Работать начал в 1992 году бригадиром Унечской дистанции гражданских сооружений Московской железной дороги. С 2000 по 2017 год работал в Унечской дистанции пути Брянского отделения Московской железной дороги, где прошел путь от дорожного мастера до начальника этой дистанции. С 2017 по март 2019 года занимал должность заместителя начальника Московской дирекции инфраструктуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU