2019-04-22T09:45:15+03:00
Общество

В Брянской области стало меньше разбойных нападений

Такую статистику привела прокуратура
Мария Дедкова
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Все нападения, которые пришлось расследовать в этом году, раскрылиВсе нападения, которые пришлось расследовать в этом году, раскрылиФото: Иван ВИСЛОВ
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С начала года число разбоев в Брянской области сократилось. По данным прокуратуры, нападений стало меньше на 21 процент.

Все 11 преступлений совершили в Бежицком, Советском районах Брянска, Брянском, Новозыбковском, Дубровском, Выгоничском, Стародубском и Севском районах.

По статистике нападавшими были брянцы без работы, уже судимые и пьяные.

Все нападения, которые пришлось расследовать в этом году, раскрыли, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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