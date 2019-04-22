В Брянской области стало меньше разбойных нападений
Такую статистику привела прокуратура
Все нападения, которые пришлось расследовать в этом году, раскрылиФото: Иван ВИСЛОВ
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С начала года число разбоев в Брянской области сократилось. По данным прокуратуры, нападений стало меньше на 21 процент.
Все 11 преступлений совершили в Бежицком, Советском районах Брянска, Брянском, Новозыбковском, Дубровском, Выгоничском, Стародубском и Севском районах.
По статистике нападавшими были брянцы без работы, уже судимые и пьяные.
Все нападения, которые пришлось расследовать в этом году, раскрыли, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU