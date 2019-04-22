2019-04-22T09:01:02+03:00
Общество

В Брянске суд не разрешил забирать лицензии у перевозчика на маршрутах №76 и 99

Иск мэрии не удовлетворили
Мария Дедкова
Поделиться:
По закону, мэрия еще может обжаловать данное решение. На это у нее есть еще целый месяц.По закону, мэрия еще может обжаловать данное решение. На это у нее есть еще целый месяц.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Мэрия Брянска проиграла суд, в котором требовала прекращения действия лицензии на перевозки по маршрутам №76 и 99. Иски против предпринимателя Дмитрия Махотина не удовлетворили.

Напомним, представители горадминистрации требовали расторгнуть контракт с перевозчиком, обвиняя его в нарушениях расписания и движения несвоевременном предоставлении установленной отчетности.

В Арбитражном суде не нашли оснований для удовлетворения иска.

По закону, мэрия еще может обжаловать данное решение. На это у нее есть еще целый месяц.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В понедельник на Брянщине воздух прогреется до 19 градусов
Брянские спортсменки привезли «золото» и «серебро» с международного турнира по боксу
Горящий барак в Володарском районе Брянска тушили пять пожарных машин
В Брянске обсуждают сломанные качели и разбитые фонари на Набережной
В Брянске на улице Романа Брянского посадили рябины
В Брянске пенсионерка получила травму, упав в троллейбусе
В Брянске открылся юношеский турнир по вольной борьбе памяти Олега Ермакова
Брянское «Динамо» выиграло у команды «Зоркий» из Красногорска
Турнир памяти Героя-воина
В Брянской области на субботнике насчитали 103 тысячи человек
В Брянске на Авиационной столкнулись три машины
В Брянске девятилетний велосипедист врезался в фуру
Брянские поисковики узнали имя солдата, останки которого нашли в Трубчевском районе
Брянца отправили в колонию строгого режима за то, что появился пьяным в общественном месте
Жители Брянска расстроились из-за закрытия территории школы по вечерам
В Брянске врач не назначила пациентке бесплатное обследование и отправила лечиться за деньги
Из севской школы стащили два ноутбука
Житель Клинцов украл у знакомой драгоценности и продал их
В Брянске появился первый в городе диагональный пешеходный переход