В Брянске суд не разрешил забирать лицензии у перевозчика на маршрутах №76 и 99

СЕГОДНЯ 09:01 2019-04-22T09:01:02+03:00

По закону, мэрия еще может обжаловать данное решение. На это у нее есть еще целый месяц. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Изменить размер текста: A A

Мэрия Брянска проиграла суд, в котором требовала прекращения действия лицензии на перевозки по маршрутам №76 и 99. Иски против предпринимателя Дмитрия Махотина не удовлетворили.

Напомним, представители горадминистрации требовали расторгнуть контракт с перевозчиком, обвиняя его в нарушениях расписания и движения несвоевременном предоставлении установленной отчетности.

В Арбитражном суде не нашли оснований для удовлетворения иска.

По закону, мэрия еще может обжаловать данное решение. На это у нее есть еще целый месяц.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU