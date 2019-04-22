В Брянске суд не разрешил забирать лицензии у перевозчика на маршрутах №76 и 99
Иск мэрии не удовлетворили
По закону, мэрия еще может обжаловать данное решение. На это у нее есть еще целый месяц.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Мэрия Брянска проиграла суд, в котором требовала прекращения действия лицензии на перевозки по маршрутам №76 и 99. Иски против предпринимателя Дмитрия Махотина не удовлетворили.
Напомним, представители горадминистрации требовали расторгнуть контракт с перевозчиком, обвиняя его в нарушениях расписания и движения несвоевременном предоставлении установленной отчетности.
В Арбитражном суде не нашли оснований для удовлетворения иска.
По закону, мэрия еще может обжаловать данное решение. На это у нее есть еще целый месяц.
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ИСТОЧНИК KP.RU