Брянский бизнесмен заплатит почти три миллиона рублей за незаконную добычу песка

СЕГОДНЯ 14:54 2019-04-19T14:54:06+03:00

Решение суда пока не вступило в законную силу. Фото: Иван ВИСЛОВ

У предпринимателя не было разрешения на разработку недр

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Брянский бизнесмен должен заплатить 2,9 миллиона рублей за то, что на его землях незаконно добывали песок и разрушили плодородный слой. Такое решение вынес Арбитражный суд Брянской области.

Земли предпринимателя находятся Суземском районе. И, как установили в суде, на этих участках предприниматель добывал песок.

- Но у бизнесмена не было лицензии на подобный вид деятельности, - рассказали в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области. - Специалисты Брянской межобластной ветеринарной лаборатории провели экспертизу. Судя по ее результатам была установлена технологическая деградация почвы, общая площадь нарушенных земель – 4 478 квадратных метров.

В итоге суд удовлетворил требования Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям о взыскании с предпринимателя 2 865 920 рублей в счет возмещения вреда, причиненного почве земельных участков сельскохозяйственного назначения

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU