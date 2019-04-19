СЕГОДНЯ 13:28 2019-04-19T13:28:51+03:00

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Сегодня в рамках реализации экологического проекта «Чистая планета – детям» региональный оператор по обращению с ТКО и волонтерский отряд «Готов помочь» брянской школы №4 провели познавательное мероприятие по воспитанию правильного отношения детей к окружающей среде. Акция прошла в детском саду «Семицветик», который находится в Володарском районе Брянска.

Малыши побывали в волшебном лесу, помогли Старичку-лесовичку собрать мусор, который оставили туристы, узнали, почему мусор нужно сортировать и выбрасывать в разные контейнеры, рассказали стихи о бережном отношении к природе и ответили на вопросы экологической викторины для дошкольников. Завершилось театрализованное представление кукольной постановкой «Теремок».

Культуру обращения с отходами нужно прививать с детства. И одна из наших общих задач – научить подрастающее поколение разделять мусор и беречь окружающую среду. Поэтому региональный оператор по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» вместе со школьниками-волонтерами подготовил акцию по экологическому воспитанию, которую теперь будут проводить в дошкольных учреждениях Брянска.

ИСТОЧНИК KP.RU