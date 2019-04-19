Под Брянском нашли 47 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
Склад боеприпасов нашли в Брянском районе утром в пятницу, 19 апреля. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесу неподалеку от учебно-опытного лесхоза.
- К месту обнаружения боеприпасов выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области. - В 10.40 спасатели изъяли и обезвредили 47 артиллерийских снарядов. Они больше 70 лет пролежали в земле и могли сдетонировать в любой момент.
В МЧС напоминают, если вы обнаружили взрывоопасный предмет, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону 02 или 102. Остановите все земляные работы вокруг, не трогайте боеприпас, не пытайтесь бросить его в воду или в огонь. Выставите предупредительные метки, используя подручные средства - ветки, землю, куски материи.
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ИСТОЧНИК KP.RU