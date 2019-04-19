2019-04-19T13:24:54+03:00
Общество

Под Брянском нашли 47 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Опасные находки уничтожили
Елена РАКОВА
Поделиться:
Боеприпасы пролежали в земле больше 70 лет.Боеприпасы пролежали в земле больше 70 лет.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:

Склад боеприпасов нашли в Брянском районе утром в пятницу, 19 апреля. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесу неподалеку от учебно-опытного лесхоза.

- К месту обнаружения боеприпасов выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области. - В 10.40 спасатели изъяли и обезвредили 47 артиллерийских снарядов. Они больше 70 лет пролежали в земле и могли сдетонировать в любой момент.

В МЧС напоминают, если вы обнаружили взрывоопасный предмет, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону 02 или 102. Остановите все земляные работы вокруг, не трогайте боеприпас, не пытайтесь бросить его в воду или в огонь. Выставите предупредительные метки, используя подручные средства - ветки, землю, куски материи.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянский бизнесмен заплатит почти три миллиона рублей за незаконную добычу песка
Лесоруба из Дубровки отправили за решетку почти на три года за 30 деревьев
На Брянщину не пустили две тысячи белорусских кур без документов
В Брянске пройдет фестиваль казачье культуры
Чистая планета - детям
Жители Брянщины в мае получат доплаты к пенсии сверх прожиточного минимума
Гран-при брянского театрального фестиваля "Хрустальная маска" получила студия "Образ"
Брянец похитил бывшую возлюбленную, пригрозив пистолетом
Сделано из молока!
В Брянске на Первомайском мосту залили выравнивающий слой бетона
Подробности крупного ДТП в Почепе: пострадали три пассажира автобуса
В Дубровском районе прокуратура потребовала закрыть сайты, помогающие незаконным мигрантам
На трассе в Климовском районе водителю легковушки стало плохо: машина врезалась в дерево