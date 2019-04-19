Гран-при брянского театрального фестиваля "Хрустальная маска" получила студия "Образ"

СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-19T12:34:41+03:00

Театральный фестиваль "Хрустальная маска" прошел уже в 11-й раз. Фото: Елена РАКОВА

Коллектив из Владимирской области покорил жюри и зрителей феерией "Синяя птица"

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В Дятькове завершился межрегиональный фестиваль театрального искусства самодеятельных коллективов "Хрустальная маска". Он прошел уже в 11-й раз. В этом году в фестивале приняли участие коллективы из Брянской, Калужской, Смоленской и Владимирской областей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Гран-при фестиваля "Хрустальная маска" получила театральная студия "Образ" из города Киржач, что во Владимирской области. Коллектив представил зрителям феерию по пьесе Мориса Метерлинка "Синяя птица".

Диплом победителя фестиваля в номинации "Лучшая женская роль" получил Хвастовичский народный театр за комедию "Примадонны". Диплом за лучшую режиссерскую работу и лучшую мужскую роль достался народному театру-студии "Маска" из Дятькова за комедию "Ищу человека".

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ИСТОЧНИК KP.RU