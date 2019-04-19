В Брянске на Первомайском мосту залили выравнивающий слой бетона

СЕГОДНЯ 10:39 2019-04-19T10:39:17+03:00

По словам подрядчика, работа сосредоточена на заделывании швов между балками. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске продолжается реконструкция Первомайского моста. По словам подрядчика, работа сосредоточена на заделывании швов между балками. На данный момент они готовы на 60 процентов. Также на объекте продолжают заливать выравнивающий слой бетона - уже готово около 300 квадратных метров.

Кроме того, строители начали монтировать будущую ливневку, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На пролетах начали готовить крепления для ограждения моста.

Вместе с тем рабочие начали заниматься уборкой территории. Они срезают сухие ветки.

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ИСТОЧНИК KP.RU