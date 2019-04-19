В Дубровском районе прокуратура потребовала закрыть сайты, помогающие незаконным мигрантам

СЕГОДНЯ 10:04 2019-04-19T10:04:14+03:00

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В Дубровском районе нашли три сайта, на которых за деньги предлагали быстро оформить документы для мигрантов.

- По закону предусмотрена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию, а также за фиктивную постановку на учет, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому представитель надзорного ведомства обратился в суд с требованием признать размещенную на сайтах информацию запрещенной к распространению и ограничить к ней доступ.

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ИСТОЧНИК KP.RU