На трассе в Климовском районе водителю легковушки стало плохо: машина врезалась в дерево
В Климовском районе машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 18 апреля, около 14.20 на шестом автодороги «Стародуб-Курозново».
По предварительной информации, 83-летнему водителю ВАЗа-2107 стало плохо. Автомобилист потерял контроль за движением и съехал на обочину, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Удар о дерево оказался сильным. 89-летняя пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончалась на месте ДТП. 83-летнего водителя госпитализировали в районную больницу, но спасти его, к сожалению, не удалось.
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ИСТОЧНИК KP.RU