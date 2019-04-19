На трассе в Климовском районе водителю легковушки стало плохо: машина врезалась в дерево

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-19T09:41:12+03:00

Удар о дерево оказался очень сильным. Фото: УГИБДД по Брянской области

От полученных травм автомобилист и пассажирка скончались

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В Климовском районе машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 18 апреля, около 14.20 на шестом автодороги «Стародуб-Курозново».

По предварительной информации, 83-летнему водителю ВАЗа-2107 стало плохо. Автомобилист потерял контроль за движением и съехал на обочину, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Удар о дерево оказался сильным. 89-летняя пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончалась на месте ДТП. 83-летнего водителя госпитализировали в районную больницу, но спасти его, к сожалению, не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU