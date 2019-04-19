В Брянской области двое иностранцев отправятся в колонию за попытку незаконно попасть в страну
Приговор пока не вступил в законную силу
Иностранцы проехали через границу в фуре из Стамбула.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:
Севский районный суд вынес приговор двум нелегальным мигрантам. Двое иностранцев отправятся в колонию на 10 месяцев за попытку проехать в страну незаконно.
- 19 января сообщники забрались в прицеп грузового автомобиля, следовавшего из Стамбула, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Так, они пересекли российско-украинский участок границы.
Мигрантов задержали 22 января в Севском районе.
После иностранцев судили. Приговор пока не вступил в законную силу.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU