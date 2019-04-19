В Почепе столкнулись легковушка и автобус: погиб один человек

СЕГОДНЯ 08:50 2019-04-19T08:50:32+03:00

О происшествии сообщили в МЧС, так как машины получили серьезные повреждения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В Почепе на улице Красноармейской в четверг, 18 апреля, произошло страшное ДТП. Около 18.15 здесь столкнулись легковушка и автобус ПАЗ. О происшествии сообщили в МЧС, так как машины получили серьезные повреждения.

- К месту происшествия выехали: сотрудники пожарно-спасательной части №37, ГИБДД, работники скорой медицинской помощи, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - В ДТП есть пострадавший. Его пришлось вызволять с помощью спецтехники.

Как уточняют местные жители, водитель легковушки все же погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU