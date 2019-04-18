2019-04-18T17:50:49+03:00
Общество

В Брянске вора-домушника спугнула вернувшаяся хозяйка

Теперь мужчине грозит до шести лет колонии
Мария Дедкова
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Суда брянец будет ждать под стражей.Суда брянец будет ждать под стражей.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Жительница Брянска застала в своем доме вора, который готов был вынести гитару, телевизор и зеркало.

Как позже выяснилось, мужчина проник в дом, выбив дверь. Он подготовил украденное к транспортировке, как в дом вернулась хозяйка. 57-летняя потерпевшая сразу же вызвала полицию.

- Подозреваемым оказался уже судимый 32-летний местный житель, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Задержанному предъявили обвинение по статье "Покушение на кражу". Злоумышленнику грозит до шести лет колонии. Суда он будет ждать под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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