Чиновникам Брянска велели убрать мусор, оставшийся после субботника
Проверку провела природоохранная прокуратура
Природоохранный прокурор главам администраций Фокинского и Бежицкого районов внес представления, потребовав устранить нарушения. Фото: БрянскToday
Изменить размер текста:
В Брянске чиновников обязали убрать мусор, оставшийся после субботника. Проверку провела природоохранная прокуратура с департаментом природных ресурсов.
В Фокинском районе на улице Севской нашли склад стекла, одноразовой посуды, старой мебели и так далее. Десятки мешков с мусором обнаружили вдоль улицы Куйбышева.
Природоохранный прокурор главам администраций Фокинского и Бежицкого районов внес представления, потребовав устранить нарушения.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU