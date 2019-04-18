Чиновникам Брянска велели убрать мусор, оставшийся после субботника

СЕГОДНЯ 12:48 2019-04-18T12:49:49+03:00

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В Брянске чиновников обязали убрать мусор, оставшийся после субботника. Проверку провела природоохранная прокуратура с департаментом природных ресурсов.

В Фокинском районе на улице Севской нашли склад стекла, одноразовой посуды, старой мебели и так далее. Десятки мешков с мусором обнаружили вдоль улицы Куйбышева.

Природоохранный прокурор главам администраций Фокинского и Бежицкого районов внес представления, потребовав устранить нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU