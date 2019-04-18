В Карачеве под колеса иномарки попала пенсионерка
Пожилую женщину госпитализировали
В ДТП велосипедистка получила сотрясение мозга и травму головы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Карачеве на на улице Первомайской произошло ДТП. Около половины второго 17 апреля водитель иномарки сбил велосипедистку.
- По предварительной информации, 21-летний водитель "Фольксваген Гольф" во время разворота не убедился в безопасности своего маневра, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Автомобилист сбил 78-летнюю женщину.
В ДТП велосипедистка получила сотрясение мозга и травму головы. Пожилую женщину госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU