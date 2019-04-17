Брянец украл телефон у заснувшей в поезде пассажирки
В Брянской области нашли подозреваемого в краже мобильника у девушки, заснувшей поезде.
К полицейским обратилась 20-летняя пассажирка поезда «Москва-Климов». Девушка рассказала, во время движения слушала музыку и уснула. Когда она очнулась, телефон пропал.
- По подозрению в краже задержали уже судимого 39-летнего жителя Унечского района, - говорят в Брянском линейном отделе МВД России на транспорте. - При выходе из вагона прихватил с собой мобильный телефон, чтобы в дальнейшем использовать его в своих целях.
На учечанина завели уголовное дело. Ведется расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU