Брянская спортсменка завоевала серебряную медаль на первенстве Европы по самбо

СЕГОДНЯ 09:25 2019-04-16T10:37:03+03:00

Елизавета Лобанова (на фото крайняя слева) занимается в спортшколе «Торпедо». Фото: Управление физкультуры и спорта по Брянской области

Елизавета Лобанова выступала в весовой категории до 60 килограммов

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Брянская самбистка стала второй на первенстве Европы.

Соревнования проходили на Кипре в городе Лимасол. На турнире принимала участие воспитанница спортклуба «Торпедо» Елизавета Лобанова.

Девушка выступала в весовой категории до 60 килограммов, сообщает управление физкультуры и спорта Брянской области.

Елизавета уверенно обошла своих соперниц, уступив лишь в финале.

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ИСТОЧНИК KP.RU