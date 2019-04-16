2019-04-16T10:37:03+03:00
Спорт

Брянская спортсменка завоевала серебряную медаль на первенстве Европы по самбо

Елизавета Лобанова выступала в весовой категории до 60 килограммов
Мария Дедкова
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Елизавета Лобанова (на фото крайняя слева) занимается в спортшколе «Торпедо». Фото: Управление физкультуры и спорта по Брянской областиЕлизавета Лобанова (на фото крайняя слева) занимается в спортшколе «Торпедо». Фото: Управление физкультуры и спорта по Брянской области
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Брянская самбистка стала второй на первенстве Европы.

Соревнования проходили на Кипре в городе Лимасол. На турнире принимала участие воспитанница спортклуба «Торпедо» Елизавета Лобанова.

Девушка выступала в весовой категории до 60 килограммов, сообщает управление физкультуры и спорта Брянской области.

Елизавета уверенно обошла своих соперниц, уступив лишь в финале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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