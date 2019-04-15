В Брянске возле детсадов «Солнышко» и «Родничок» пройдут сплошные проверки водителей
Полицейские будут дежурить на улице Киевской
Напомним, нарушителям грозит штраф - три тысячи рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В среду, 17 апреля, в Брянске на улице Киевской автомобилистов ждут сплошные проверки. Патрульные машины будут дежурить у детского сада № 144 "Солнышко" и детского сада № 133 "Родничок" с 7.15 до 7.45. Полицейские проверят соблюдают ли водители правила перевозки детей, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
Напомним, нарушителям грозит штраф - три тысячи рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU