В Брянске возле детсадов «Солнышко» и «Родничок» пройдут сплошные проверки водителей

СЕГОДНЯ 14:57 2019-04-15T14:57:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 17 апреля, в Брянске на улице Киевской автомобилистов ждут сплошные проверки. Патрульные машины будут дежурить у детского сада № 144 "Солнышко" и детского сада № 133 "Родничок" с 7.15 до 7.45. Полицейские проверят соблюдают ли водители правила перевозки детей, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Напомним, нарушителям грозит штраф - три тысячи рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU