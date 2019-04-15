2019-04-15T11:01:43+03:00
Происшествия

На трассе в Клетнянском районе опрокинулась легковушка: водителя госпитализировали

ДТП произошло в воскресенье,15 апреля
Мария Дедкова
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В ДТП водитель получил перелом 12-го грудного позвонка. Пострадавшего госпитализировали. Фото: УГИБДД по Брянской областиВ ДТП водитель получил перелом 12-го грудного позвонка. Пострадавшего госпитализировали. Фото: УГИБДД по Брянской области
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В Клетнянском районе в воскресенье, 15 апреля, произошло ДТП. Около 19.58 на 18-м километре автодороги «Орел-Клетня» опрокинулась легковушка.

- 27-летний водитель "Ниссан Премьера" не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП водитель получил перелом 12-го грудного позвонка. Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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