На трассе в Клетнянском районе опрокинулась легковушка: водителя госпитализировали
ДТП произошло в воскресенье,15 апреля
В ДТП водитель получил перелом 12-го грудного позвонка. Пострадавшего госпитализировали. Фото: УГИБДД по Брянской области
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В Клетнянском районе в воскресенье, 15 апреля, произошло ДТП. Около 19.58 на 18-м километре автодороги «Орел-Клетня» опрокинулась легковушка.
- 27-летний водитель "Ниссан Премьера" не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП водитель получил перелом 12-го грудного позвонка. Пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU