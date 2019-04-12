На трассе под Брянском пройдут массовые проверки водителей
Полицейские будут ловить пьяных автомобилистов
В областной Госавтоинспекции напоминают, что за вождение в нетрезвом виде грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На трассе «Брянск-Новозыбков» 13 апреля водителей ждут массовые проверки. Полицейские будут дежурить в в Брянском районе. Цель проверок – выявить пьяных автомобилистов, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
В областной Госавтоинспекции напоминают, что за вождение в нетрезвом виде грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.
Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.
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ИСТОЧНИК KP.RU