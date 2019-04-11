В Брянской области ищут свидетелей ДТП в Супоневе
На улице Ленина столкнулись две иномарки
В ДТП пострадали два человека Фото: УГИБДД по Брянской области
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В Брянской области полицейские ищут свидетелей ДТП, которое произошло 3 апреля в Супоневе.
Около 22.50 на улице Ленина у поворота на деревню Антоновка столкнулись "Ауди" и "Фольксваген Пассат". В ДТП пострадали два человека, сообщают в областном УГИБДД.
Свидетелей и всех, кто знает что-либо о происшествии, сообщить об этом в дежурную часть МО МВД России «Брянский» 84832(67-04-02), ОГИБДД МО МВД России «Брянский» 84832 (67-04-32), или обратится лично по адресу: поселок Путевка улица Рославльская, 4.
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ИСТОЧНИК KP.RU