В Брянской области ищут свидетелей ДТП в Супоневе

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-11T12:06:04+03:00

В ДТП пострадали два человека Фото: УГИБДД по Брянской области

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В Брянской области полицейские ищут свидетелей ДТП, которое произошло 3 апреля в Супоневе.

Около 22.50 на улице Ленина у поворота на деревню Антоновка столкнулись "Ауди" и "Фольксваген Пассат". В ДТП пострадали два человека, сообщают в областном УГИБДД.

Свидетелей и всех, кто знает что-либо о происшествии, сообщить об этом в дежурную часть МО МВД России «Брянский» 84832(67-04-02), ОГИБДД МО МВД России «Брянский» 84832 (67-04-32), или обратится лично по адресу: поселок Путевка улица Рославльская, 4.

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ИСТОЧНИК KP.RU