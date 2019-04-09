На брянскую организацию завели уголовное дело за преднамеренное банкротство

9 Апр 16:51 2019-04-09T16:51:14+03:00

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На брянскую организацию, занимающуюся лесозаготовкой, заподозрили в преднамеренном банкротстве.

Организация не выполнила условия заключенного договора аренды лесных участков, задолжав 2,9 миллиона рублей. Позже руководство инициировало банкротство. Его утвердили решением Арбитражного суда области.

Как установили сотрудники полиции, еще за год до этого предприятие продало аффилированной организации технику и оборудование, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Следователи завели уголовное дело. За преднамеренное банкротство грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU