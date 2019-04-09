В Брянске увековечат память Александра Панченко

9 Апр 10:39 2019-04-09T10:39:53+03:00

Александр Панченко больше 40 лет жил и работал в Брянске. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Мемориальную доску предложили установить на доме №38 на улице Горького

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В Брянске появится мемориальная доска архитектору Александру Панченко. Об этом говорили на заседании территориальной депутатской группы Советского района, сообщает пресс-служба брянского горсовета.

Депутаты поддержали предложение горожан об установке памятной доски на доме №38 на улице Горького. Но окончательное решение примут на заседании Брянского городского Совета.

Александр Панченко больше 40 лет жил и работал в Брянске. Он приехал в наш город в 1976 году после окончания Строгановского училища.

На его счету боле 80 проектов. В том числе интерьеры Дворца пионеров, экстерьер железнодорожного вокзала Брянск-1, интерьеры брянского драмтеатра, интерьеры концертного зала «Дружба», музея «Вщиж», мемориальный комплекс «Хацунь», театральная площадь, парк «Звездный», благоустройство площади Партизан, сквера Проскурина, центральные площади Рогнединского, Дубровского, Комаричского, Суражского, Севского районов, мемориальный комплекс в поселке Косицы Севского района, парк в Глинищево.

В 2012 году Александр Панченко стал Почетным гражданином Брянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU