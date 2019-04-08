В брянском зоопарке родились два маленьких дикобраза

8 Апр 17:20 2019-04-08T17:20:17+03:00

Детеныши рождаются весом до 400 граммов с мягкими иголками, которые со временем затвердевают. Фото: vk.com, "Зоопарк г.Брянска"

Горожане уже могут понаблюдать за детенышами

Изменить размер текста: A A

В брянском зоопарке на Кургане Бессмертия - пополнение. У дикобразов на свет появились два детеныша. Об этом сотрудники зоопарка рассказали на страничке учреждения в социальных сетях.

- Детеныши рождаются весом до 400 граммов с мягкими иголками, которые со временем затвердевают, - поясняют в зоопарке. - Двух малышей уже можно увидеть.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU