В брянском зоопарке родились два маленьких дикобраза
Горожане уже могут понаблюдать за детенышами
Детеныши рождаются весом до 400 граммов с мягкими иголками, которые со временем затвердевают. Фото: vk.com, "Зоопарк г.Брянска"
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В брянском зоопарке на Кургане Бессмертия - пополнение. У дикобразов на свет появились два детеныша. Об этом сотрудники зоопарка рассказали на страничке учреждения в социальных сетях.
- Детеныши рождаются весом до 400 граммов с мягкими иголками, которые со временем затвердевают, - поясняют в зоопарке. - Двух малышей уже можно увидеть.
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ИСТОЧНИК KP.RU