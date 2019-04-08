2019-04-08T17:20:17+03:00
Общество

В брянском зоопарке родились два маленьких дикобраза

Горожане уже могут понаблюдать за детенышами
Мария Дедкова
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Детеныши рождаются весом до 400 граммов с мягкими иголками, которые со временем затвердевают. Фото: vk.com, "Зоопарк г.Брянска"Детеныши рождаются весом до 400 граммов с мягкими иголками, которые со временем затвердевают. Фото: vk.com, "Зоопарк г.Брянска"
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В брянском зоопарке на Кургане Бессмертия - пополнение. У дикобразов на свет появились два детеныша. Об этом сотрудники зоопарка рассказали на страничке учреждения в социальных сетях.

- Детеныши рождаются весом до 400 граммов с мягкими иголками, которые со временем затвердевают, - поясняют в зоопарке. - Двух малышей уже можно увидеть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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