В Брянске на Кургане Бессмертия устроили танцы с шарманкой
Горожанам понравилась задумка молодых людей
Скриншот с видео vk.com, Игорь Князев
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В Брянске на Кургане Бессмертия молодые люди устроили танцевальный флешмоб с шарманкой. Видео опубликовали в социальных сетях.
Некоторые горожане охотно танцевали вместе с парнями под известные музыкальные композиции.
В комментариях пользователи отметили, что людям не хватает позитива и такие затеи нужно устраивать чаще.
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ИСТОЧНИК KP.RU