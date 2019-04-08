2019-04-08T14:22:35+03:00
Общество

В Брянске на Кургане Бессмертия устроили танцы с шарманкой

Горожанам понравилась задумка молодых людей
Мария Дедкова
Поделиться:
Скриншот с видео vk.com, Игорь КнязевСкриншот с видео vk.com, Игорь Князев
Изменить размер текста:

В Брянске на Кургане Бессмертия молодые люди устроили танцевальный флешмоб с шарманкой. Видео опубликовали в социальных сетях.

Некоторые горожане охотно танцевали вместе с парнями под известные музыкальные композиции.

В комментариях пользователи отметили, что людям не хватает позитива и такие затеи нужно устраивать чаще.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Трубчевском районе в пожаре погибла пенсионерка
На брянском полигоне уничтожили 3,6 тонны яблок
Брянский фотохудожник поборется за главный приз международного конкурса
За неделю брянцы "подарили" мошенникам 457 тысяч рублей
В Брянской области на восстановление лесов выделят 133 миллиона рублей
В брянском зоопарке родились два маленьких дикобраза
В Клинцах девушка украла у подруги золотую цепочку с кулоном
Брянская область стала одной из лучших во всероссийской акции "Сохраним лес"
В брянском парке «Соловьи» насмерть разбилась 12-летняя девочка
В Брянске задержали украинку со шкурами лис
Чистота спасет мир
В Жуковке 16-летнему юноше грозит срок за кражу металлических труб
Возрождаем традиции
Брянская спортсменка Татьяна Цыганкова стала третьей на кубке Европы
35-летнего брянца с наркотиками задержали в Москве