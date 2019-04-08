В Брянске на Кургане Бессмертия устроили танцы с шарманкой

8 Апр 14:22 2019-04-08T14:22:35+03:00

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В Брянске на Кургане Бессмертия молодые люди устроили танцевальный флешмоб с шарманкой. Видео опубликовали в социальных сетях.

Некоторые горожане охотно танцевали вместе с парнями под известные музыкальные композиции.

В комментариях пользователи отметили, что людям не хватает позитива и такие затеи нужно устраивать чаще.

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ИСТОЧНИК KP.RU