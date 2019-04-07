2019-04-07T12:27:55+03:00
Общество

Волонтеры промаркировали границу заповедника "Брянский лес"

Работы длились три дня
Елена РАКОВА
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Волонтерам приходилось маркировать границу в труднодоступных местах.Волонтерам приходилось маркировать границу в труднодоступных местах.Фото: заповедник "Брянский лес"
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Волонтеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Клинцов, Орла и Брянска три дня маркировали границу заповедника "Брянский лес". Добровольцы нанесли метки и покрасили пограничные столбы на 14 километрах границы.

Волонтерам приходилось маркировать границу в труднодоступных местах, идти по лесному бездорожью, обходить болота, переходить лесные речки, красить, нести личные вещи и запасы краски, следить, чтобы не сбиться с пути.

- Это наш внеплановый волонтерский проект, к которому мы готовились довольно неожиданно и быстро, - говорит специалист отдела экологического просвещения и туризма заповедника "Брянский лес" Кристина Павлова, . – Очень приятно работать с такими организованными добровольцами.

Ближайшие волонтерские выходные в заповеднике «Брянский лес» пройдут 26-28 апреля. Там будут заготавливать веники для подкормки копытных и заодно убирать лишний молодняк на ближайшей в центральной усадьбе заповедника посадке сосны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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