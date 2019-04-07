Житель Погарского района в суде ответит за фиктивную прописку пяти иностранцев

СЕГОДНЯ 09:42 2019-04-07T09:42:25+03:00

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59-летний уроженец Армении оказался на скамье подсудимых за фиктивную прописку пяти иностранцев у себя дома в Погарском районе. Мужчину обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.

По версии органа дознания, с апреля по июль прошлого года армянин, который владел в Погарском районе домом, прописал в нем пять иностранцев из Армении и Узбекистана.

- На самом деле эти люди не собирались жить там и впоследствии не проживали в его доме, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU