2019-04-06T11:14:55+03:00
Общество

Брянская область присоединится к всероссийской акции "Сохраним лес"

Она пройдет 7 апреля
Елена РАКОВА
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Акция "Сохраним лес" пройдет по всей стране.Акция "Сохраним лес" пройдет по всей стране.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В воскресенье, 7 апреля, Брянская область присоединится ко всероссийской акции "Сохраним лес". Она стартует в 11.00 и закончится в 17.00, она пройдет по всей стране от Владивостока до Калининграда. Организатором акции выступила молодежка ОНФ.

В рамках акции запланирован сбор макулатуры, чтобы сохранить целостность «Зеленого щита», который является природной защитой городов.

Стать участником акции может любой брянец, как в одиночку, так и в команде. Бумагу нужно сдавать на перерабатывающие предприятия на безвозмездной основе.

Чтобы принять участие в акции "Cохраним лес" нужно найти адрес сбора макулатуры в своем городе на сайте СОХРАНИЛЕС.РФ, где вас будут ждать координаторы от «Молодежки ОНФ». Команда организаторов внесет каждого сдавшего в протокол проведения и выдаст наклейку участника марафона.

По итогам акции на официальном сайте будет опубликован рейтинг регионов по сбору макулатуры. Команда или индивидуально сдавший самый большой объем макулатуры получат также ценные призы.

Куда в Брянской области нести макулатуру:

1. Брянский государственный инженерно-технологический университет, проспект Станке Димитрова 3

2. Российская академия народного хозяйства и государственной службы, улица Дуки 61, кабинет 124

3. Брянский государственный аграрный университет, село Кокино, улица Советская, 2А

4. Брянский базовый медицинский колледж, улица Клубная, 3

5. Брянский государственный технический университет, бульвар 50-летия Октября, 7

6. Средняя общеобразовательная школа № 9, Новозыбков, улица Голодеда, 22,

7. ТЦ «Стародуб», Стародуб, улица Свердлова, 12

8. Студия «Мозаика», Клинцы, улица Пушкина, 33

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ИСТОЧНИК KP.RU

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