Брянский бар оштрафовали на три миллиона рублей за продажу алкоголя на вынос

5 Апр 18:34 2019-04-05T18:34:05+03:00

Оснований для снижения наказания суд не усмотрел. Фото: Евгения ГУСЕВА

Решение суда пока не вступило в законную силу

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Владельцам брянского бара придется заплатить штраф в три миллиона рублей за продажу алкоголя на вынос.

У предприятия, как установили в суде, есть лицензия на продажу спиртного в рамках общепита. Но в баре покупателю продали алкоголь, не предложив открыть бутылку и стаканчики. Это говорит о том, что в заведении отпускали алкоголь на вынос. Такой лицензии у владельцев не оказалось.

Суд решил оштрафовать заведение на три миллиона рублей за нарушение закона.

- Оснований для снижения наказания суд не усмотрел, - говорят в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области. - Поскольку совершенное правонарушение несет существенную угрозу общественным интересам.

Пока приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU