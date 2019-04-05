В Брянске у Литейного моста машина оказалась в реке

5 Апр 18:15 2019-04-05T18:15:25+03:00

Как сообщают очевидцы, все случилось в поселке Бежичи. Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск"

Горожане недоумевают, зачем владельцы автомобиля так близко подъехали к реке

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В Брянске у Литейного моста машина едва не утонула в реке. Фотографии с места происшествия 5 апреля опубликовали в социальных сетях.

Как сообщают очевидцы, все случилось в поселке Бежичи. В комментариях под фото горожане недоумевают, зачем владельцы автомобиля подъехали так близко к воде.

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ИСТОЧНИК KP.RU