В Брянской области открылась «горячая линия» по переходу на цифровое вещание

5 Апр 17:28 2019-04-05T17:28:33+03:00

Напомним, наш регион перейдет на цифровое вещание с 3 июня. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Операторы ответят на вопросы о подключении и приставках

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В Брянской области начала работу «горячая линия» по переходу на цифровое вещание. Об этом сообщает региональный департамент внутренней политики.

Операторы помогут брянцам определить, какой сигнал принимает телевизор, расскажут, как подключиться к цифровому ТВ, выбрать и настроить приставку, проконсультируют по выплатам на покупку оборудования.

Также консультанты могут записать жителей области в очередь для оказания помощи волонтеров, которые помогут настроить оборудование.

Напомним, наш регион перейдет на цифровое вещание с 3 июня.

ВАЖНО

Задать вопрос можно по номеру (84832) 30-00-14 или 89208600014 по будням с 9.00 до 21.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU