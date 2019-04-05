В Брянской области открылась «горячая линия» по переходу на цифровое вещание
В Брянской области начала работу «горячая линия» по переходу на цифровое вещание. Об этом сообщает региональный департамент внутренней политики.
Операторы помогут брянцам определить, какой сигнал принимает телевизор, расскажут, как подключиться к цифровому ТВ, выбрать и настроить приставку, проконсультируют по выплатам на покупку оборудования.
Также консультанты могут записать жителей области в очередь для оказания помощи волонтеров, которые помогут настроить оборудование.
Напомним, наш регион перейдет на цифровое вещание с 3 июня.
ВАЖНО
Задать вопрос можно по номеру (84832) 30-00-14 или 89208600014 по будням с 9.00 до 21.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU