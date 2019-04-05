В Брянске арестовали адвоката, избившего 72-летнего пенсионера

5 Апр 17:08 2019-04-05T17:08:23+03:00

Адвокат поругался с пенсионером в одном из автосервисов Брянска. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Правозащитнику грозит до восьми лет колонии

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Одного из адвокатов Брянской областной коллегии адвокатов обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, он избил пожилого мужчину.

16 марта правозащитник за рулем «Тойоты Лэнд Крузер-200» заехал в один из автосервисов в Советском районе. Здесь он повздорил с 72-летним пенсионером. В пылу ссоры адвокат ударил кулаком в живот пожилого мужчину. Произошла травма кишечника, у пенсионера открылось внутреннее кровотечение.

5 апреля адвоката арестовали, сообщает пресс-служба СУ СКР по Брянской области. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU