В Брянске арестовали адвоката, избившего 72-летнего пенсионера
Одного из адвокатов Брянской областной коллегии адвокатов обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, он избил пожилого мужчину.
16 марта правозащитник за рулем «Тойоты Лэнд Крузер-200» заехал в один из автосервисов в Советском районе. Здесь он повздорил с 72-летним пенсионером. В пылу ссоры адвокат ударил кулаком в живот пожилого мужчину. Произошла травма кишечника, у пенсионера открылось внутреннее кровотечение.
5 апреля адвоката арестовали, сообщает пресс-служба СУ СКР по Брянской области. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU