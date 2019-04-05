В Брянске началась подготовка к Параду Победы

5 Апр 13:19 2019-04-05T13:19:53+03:00

К слову, всего по главной улице Брянска пройдут 40 сотрудников Росгвардии. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области

До праздника осталось около месяца

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В Брянске начали готовиться к празднованию Дня Победы. Проходят тренировки парадных расчетов, которые примут участие в военном параде на проспекте Ленина.

- Подготовка на базе ОМОН начались в марте, сотрудники проходят подготовку в составе шеренг и парадного расчета, - рассказывают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - Совместная тренировка участников пройдет в конце апреля.

К слову, всего по главной улице Брянска пройдут 40 сотрудников Росгвардии.

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ИСТОЧНИК KP.RU