В Брянске началась подготовка к Параду Победы
До праздника осталось около месяца
К слову, всего по главной улице Брянска пройдут 40 сотрудников Росгвардии. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области
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В Брянске начали готовиться к празднованию Дня Победы. Проходят тренировки парадных расчетов, которые примут участие в военном параде на проспекте Ленина.
- Подготовка на базе ОМОН начались в марте, сотрудники проходят подготовку в составе шеренг и парадного расчета, - рассказывают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - Совместная тренировка участников пройдет в конце апреля.
К слову, всего по главной улице Брянска пройдут 40 сотрудников Росгвардии.
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ИСТОЧНИК KP.RU