Главный следователь Брянской области выслушает жалобы жителей Почепа

4 Апр 12:15 2019-04-04T12:15:49+03:00

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5 апреля и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области Евгений Завалов проведет прием в Почепе. Правоохранитель выслушает жалобы горожан с 11 до 13 часов. Встреча пройдет в помещении Почепского межрайонного следственного отдела.

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ИСТОЧНИК KP.RU