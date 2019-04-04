Главный следователь Брянской области выслушает жалобы жителей Почепа
Прием пройдет 5 апреля
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5 апреля и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области Евгений Завалов проведет прием в Почепе. Правоохранитель выслушает жалобы горожан с 11 до 13 часов. Встреча пройдет в помещении Почепского межрайонного следственного отдела.
ВАЖНО
Записаться на прием по телефону: 8 (4832) 41-33-08 или 8(48345) 3-53-88
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ИСТОЧНИК KP.RU