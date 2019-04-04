В ДТП в Супоневе пострадали два человека

4 Апр 11:31 2019-04-04T11:31:03+03:00

54-летняя пассажирка первой иномарки получила травму головы и сотрясение мозга. 26-летний пассажир второй иномарки - ушибы лица.Фото: УГИБДД по Брянской области

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В брянском селе Супонево 3 апреля произошло ДТП. Около 22.50 на улице Ленина столкнулись два легковых автомобиля - "Ауди-80" и "Фольксваген-Пассат". В ДТП пострадали два человека. 54-летняя пассажирка первой иномарки получила травму головы и сотрясение мозга. 26-летний пассажир второй иномарки - ушибы лица. Медики осмотрели их и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU