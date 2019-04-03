4 апреля на улице Ново-Советской в Брянске ограничат движение
У дома № 15 пройдут работы на газопроводе
Проехать нельзя будет на улице Ново-Советской.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске 4 апреля ограничат движение в Бежицком районе. Проехать нельзя будет на улице Ново-Советской, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Возле дома №15 пройдут работы по ремонту газопровода.
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ИСТОЧНИК KP.RU