4 апреля на улице Ново-Советской в Брянске ограничат движение

3 Апр 17:37 2019-04-03T17:37:38+03:00

Проехать нельзя будет на улице Ново-Советской. Фото: Евгения ГУСЕВА

У дома № 15 пройдут работы на газопроводе

Изменить размер текста: A A

В Брянске 4 апреля ограничат движение в Бежицком районе. Проехать нельзя будет на улице Ново-Советской, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Возле дома №15 пройдут работы по ремонту газопровода.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU