2019-03-12T13:39:29+03:00
Общество

Брянский предприниматель попался на неправильном хранении отходов

Теперь бизнесмену грозит штраф в 250 тысяч рублей
Елена РАКОВА
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Незаконная свалка находится в Володарском районе Брянска.Незаконная свалка находится в Володарском районе Брянска.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Володарском районе Брянска полицейские, сотрудники областного Департамента природных ресурсов и экологии и общественных организаций обнаружили незаконную свалку.

Как выяснили провоохранители во время проверки, фирма, работающая в лесопромышленном комплексе, хранила отходы древесины вне специально оборудованной площадки. Нашли также нарушения норм санитарной и противопожарной безопасности при сжигании этих отходов.

- На владельца фирмы составили административный протокол за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами, - уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - За это ему грозит штраф до 250 тысяч рублей. Также по решению суда возможно приостановление деятельности организации на срок до трех месяцев.

По факту нарушения санитарных и экологических норм стражи порядка проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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