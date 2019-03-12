Брянский предприниматель попался на неправильном хранении отходов
В Володарском районе Брянска полицейские, сотрудники областного Департамента природных ресурсов и экологии и общественных организаций обнаружили незаконную свалку.
Как выяснили провоохранители во время проверки, фирма, работающая в лесопромышленном комплексе, хранила отходы древесины вне специально оборудованной площадки. Нашли также нарушения норм санитарной и противопожарной безопасности при сжигании этих отходов.
- На владельца фирмы составили административный протокол за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами, - уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - За это ему грозит штраф до 250 тысяч рублей. Также по решению суда возможно приостановление деятельности организации на срок до трех месяцев.
По факту нарушения санитарных и экологических норм стражи порядка проводят проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU