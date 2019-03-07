На Брянщине ударили мимозой по мартовским морозам!

СЕГОДНЯ 18:53 2019-03-07T18:54:30+03:00

Такое праздничное мимозное настроение подарили женщинам депутат Госдумы, руководитель БРО ЛДПР Борис Пайкин и его первый заместитель, депутат Брянской областной Думы Сергей Антошин.

Настоящие мужчины из ЛДПР поздравили брянских женщин с 8 Марта букетами мимоз

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Накануне Международного женского дня более пятисот активистов Брянского регионального отделения либерально-демократической партии России вышли на улицы областного центра, городов и районов с мимозами и поздравили женщин с их праздником. Такое праздничное мимозное настроение подарили им депутат Госдумы, руководитель Брянского регионального отделения ЛДПР Борис Пайкин и его первый заместитель, депутат Брянской областной Думы Сергей Антошин.

Депутат Госдумы, руководитель БРО ЛДПР Борис Пайкин (слева) и его первый заместитель, депутат Брянской областной Думы Сергей Антошин.

Акция беспрецедентная, поскольку прошла без административного ресурса, и была организована силами местных отделений ЛДПР в районах области, без привлечения бюджетных средств.

Теплые слова поздравлений в этот день принимали, вдыхая аромат весенних цветов, несмотря на минусовую температуру, пятьдесят тысяч брянских женщин. Представительницы прекрасного пола искренне удивлялись бескорыстному подарку от ЛДПР и благодарили партийцев за такой знак внимания.

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ИСТОЧНИК KP.RU