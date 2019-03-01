2019-03-01T18:16:20+03:00
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На брянской станции Алтухово открыли памятную доску в честь Анастасии Вяльцевой

А в здании станции появился народный музей
Елена РАКОВА
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Памятную доску в честь Анастасии Вяльцевой открыли 1 марта.Памятную доску в честь Анастасии Вяльцевой открыли 1 марта.
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В день рождения "чайки русской эстрады" знаменитой уроженки Брянщины Анастасии Вяльцевой в ее родном поселке Алтухово открыли памятную доску певицы. Мемориальная табличка появилась на здании станции Алтухово в Навлинском районе.

- Увековечивание памяти известной землячке стало еще одним историко-культурным проектом брянских железнодорожников и местных жителей, - рассказали в службе корпоративных коммуникаций Московской железной дороги. - Незадолго до этого на станции открыли народный музей. В нем можно подробнее узнать историю поселка Алтухово и одноименной железнодорожной станции. Народный музей создали совместными усилиями брянских железнодорожников, местных краеведов и жителей поселка, которые безвозмездно передавали старинные вещи и семейные реликвии.

Уголок народного музея в здании станции Алтухово.

Уголок народного музея в здании станции Алтухово.

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На рубеже 19-го и 20-го веков Анастасия Вяльцева была, пожалуй, самой известной исполнительницей романсов. Ее носили на руках в Москве и Петербурге, боготворили в провинции. С гастролями певица объехала всю тогдашнюю Российскую империю от Хабаровска до Варшавы. Послушать ее редкое меццо-сопрано приходили и простые студенты, и великие князья. Грампластинки Вяльцевой расходились по стране тысячами. Ее называли «несравненной», «чайкой русской эстрады»... (далее)

Экспонаты народного музея в Алтухово.

Экспонаты народного музея в Алтухово.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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