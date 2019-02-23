В Брянске почтили память павших защитников Отечества

СЕГОДНЯ 15:32 2019-02-23T15:36:51+03:00

Цветы и венки возложили к памятникам и монументам на площади Партизан и Воинской Славы

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В Брянске 23 февраля почтили память воинов, защищавших нашу Родину. Цветы и венки возложили к вечному огню на площади Партизан и стеле «Брянск - город воинской славы». Торжественные церемонии возложения цветов к памятникам и монументам прошли также во всех районах области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, что в День защитника Отечества в Брянске подготовили праздничную программу. Горожан ждут спортивные соревнования, турниры, многоборья, концерты и флешмобы.

А вечером брянцев на Кургане Бессмертия порадует праздничный фейерверк.

По традиции, цветы возложили к Вечному огню. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов

Цветы возложили и к стеле Воинской Славы. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов

В честь защитников Отечества на Кургане Бессмертия играл оркестр. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов

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ИСТОЧНИК KP.RU