В Мглинском районе отремонтируют четыре школы и дома культуры
В Мглинском районе планируют ремонтировать дороги, школы и дома культуры, а также обновлять места отдыха. Об этом говорили 4 февраля на встрече глав региона Александра Богомаза с руководством Мглинского района.
Так, в Мглине благоустроят фонтан на площади Советской стоимостью 10 миллионов рублей. Также обновят дворы в микрорайоне имени Алексея Ващенко с первого по шестой дом. На работы потратят около 4,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
В этом году за счет средств из областного бюджета и средств дорожного фонда планируется отремонтировать дороги по улице Октябрьской в Мглине, объездной дороги.
Для районной больницы купят коагулометр с принтером, автоматический биохимический анализатор для лаборатории, фиброгастродуаденоскоп для оснащения кабинета эндоскопии, аппарат УЗИ.
Также в Мглинском районе отремонтируют четыре школы. В трех заменят крыши, в четвертой - отремонтируют спортзал.
Кроме этого, планируется выполнить ремонт в Центральном доме культуры, Высокского, Новоромановского и Ветлевского сельских домов культуры.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU