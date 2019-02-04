В Мглинском районе отремонтируют четыре школы и дома культуры

СЕГОДНЯ 17:50 2019-02-04T17:50:38+03:00

В одной из школ заменят спортзал. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

А также благоустроят фонтан на Советской площади

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В Мглинском районе планируют ремонтировать дороги, школы и дома культуры, а также обновлять места отдыха. Об этом говорили 4 февраля на встрече глав региона Александра Богомаза с руководством Мглинского района.

Так, в Мглине благоустроят фонтан на площади Советской стоимостью 10 миллионов рублей. Также обновят дворы в микрорайоне имени Алексея Ващенко с первого по шестой дом. На работы потратят около 4,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

В этом году за счет средств из областного бюджета и средств дорожного фонда планируется отремонтировать дороги по улице Октябрьской в Мглине, объездной дороги.

Для районной больницы купят коагулометр с принтером, автоматический биохимический анализатор для лаборатории, фиброгастродуаденоскоп для оснащения кабинета эндоскопии, аппарат УЗИ.

Также в Мглинском районе отремонтируют четыре школы. В трех заменят крыши, в четвертой - отремонтируют спортзал.

Кроме этого, планируется выполнить ремонт в Центральном доме культуры, Высокского, Новоромановского и Ветлевского сельских домов культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU