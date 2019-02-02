В Дятькове задержавшего зарплату начальника оштрафовали на 11 тысяч рублей
Сотрудника рассчитали по частям
В прокуратуру обратился экс-сотрудник фирмы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Дятькове за несоевременный расчет оштрафовали руководителия предприятия. В прокуратуру обратился экс-сотрудник фирмы, сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что в нарушени Трудового кодекса РФ зарплату и положенные расчетные при увольнении бывшему работнику выплатили по частям - спустя несколько дней после увольнения.
- Генерального директора предприятия привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 11 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре.
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ИСТОЧНИК KP.RU