2019-02-02T12:58:01+03:00
Общество

В Дятькове задержавшего зарплату начальника оштрафовали на 11 тысяч рублей

Сотрудника рассчитали по частям
Ольга УМАРОВА
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В прокуратуру обратился экс-сотрудник фирмы.В прокуратуру обратился экс-сотрудник фирмы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Дятькове за несоевременный расчет оштрафовали руководителия предприятия. В прокуратуру обратился экс-сотрудник фирмы, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что в нарушени Трудового кодекса РФ зарплату и положенные расчетные при увольнении бывшему работнику выплатили по частям - спустя несколько дней после увольнения.

- Генерального директора предприятия привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 11 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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